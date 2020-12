Grande Fratello, l'annuncio inaspettato della modella (Di martedì 8 dicembre 2020) Franceska Pepe ha di recente dichiarato tramite social che non prenderà parte alle prossime puntate del reality. Franceska Pepe non andrà più nello studio del GF Vip su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Franceska Pepe ha di recente dichiarato tramite social che non prenderà parte alle prossime puntate del reality. Franceska Pepe non andrà più nello studio del GF Vip su Notizie.it.

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Dina17615151 : Ahh ma è il Grande Fratello! Pensavo fosse lo Speciale su Elisabetta Gregoraci #GFVIP - renevgade : RT @influenzami: vi auguro di trovare qualcuno che vi guardi come Elisabetta guarda se stessa nel best of di questo grande fratello. #gfvip - andreilonaroof : momento grande fratello intensifies -