Golpe Borghese, tutte le carte della Cia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cinquant'anni fa i neofascisti del principe Junio Valerio occupavano il Viminale per rovesciare la democrazia. Mezzo secolo dopo, l'operazione Tora Tora è stata ridotta a una scampagnata di quattro vecchietti per proteggere la P2, i servizi segreti, il crimine organizzato siciliano e calabrese. E il ruolo decisivo del Vaticano. I retroscena nei documenti degli Usa Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cinquant'anni fa i neofascisti del principe Junio Valerio occupavano il Viminale per rovesciare la democrazia. Mezzo secolo dopo, l'operazione Tora Tora è stata ridotta a una scampagnata di quattro vecchietti per proteggere la P2, i servizi segreti, il crimine organizzato siciliano e calabrese. E il ruolo decisivo del Vaticano. I retroscena nei documenti degli Usa

espressonline : Golpe Borghese, tutte le carte della Cia - KantFriedrich : RT @giodiamanti: Cinquant’anni fa il (tentato) golpe Borghese. Un golpe da operetta probabilmente con pochissime chances di andare in port… - Idl3 : RT @giodiamanti: Cinquant’anni fa il (tentato) golpe Borghese. Un golpe da operetta probabilmente con pochissime chances di andare in port… - AIannamorelli : RT @giodiamanti: Cinquant’anni fa il (tentato) golpe Borghese. Un golpe da operetta probabilmente con pochissime chances di andare in port… - giodiamanti : Cinquant’anni fa il (tentato) golpe Borghese. Un golpe da operetta probabilmente con pochissime chances di andare… -