EBamusement : RT @DIOGENECINICO: @EBamusement @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti @DavideBono5s… - EBamusement : RT @DIOGENECINICO: @EBamusement @GESTORE_AWP @giorgio_gori @FontanaPres @MEF_GOV @PPBaretta @ConsLomb @GiulioGallera @fabri_sala @AdmGov @M… - GESTORE_AWP : RT @DIOGENECINICO: @EBamusement @GESTORE_AWP @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti @DavideBono5s… - GESTORE_AWP : RT @DIOGENECINICO: @EBamusement @GESTORE_AWP @giorgio_gori @FontanaPres @MEF_GOV @PPBaretta @ConsLomb @GiulioGallera @fabri_sala @AdmGov @M… - aderenzis1 : Gamenet Group compra Lottomatica Scommesse e Videolot Rete -

Ultime Notizie dalla rete : Gamenet Group

Gamenet Group compra Lottomatica Scommesse e Videolot Rete per 950 milioni di euro. International Game Technology PLC (Igt) ha annunciato che la sua controllata Lottomatica Holding ha firmato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 dic - Gamenet Group ha siglato ieri un accordo con Igt per l'acquisizione delle controllate Lottomatica ...