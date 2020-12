Fabregas su Sarri | “Persona di cuore ma è difficile fargli cambiare idea Con l’arrivo di Jorginho fui costretto ad andare via”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Cescha raccontato nella sua lunga intervista a Tuttosport un aneddoto sul tecnico toscano Maurizio: “voleva puntare su, che aveva avuto al Napoli ed era arrivato al Chelsea per 60 milioni. A me non bastava giocare l’Europa League e Coppa di Lega, io sono sempre stato titolare. Volevo essere sempre protagonista in Premier. Così alla fine sono andato via.è un buon allenatore e una persona di. Però ha convinzioni molto forti a livello tattico, è superstizioso ed è molto. Se ripenso alla storia degli allenamenti..”.Quale? “Ci fissava gli allenamenti sempre alle 3 del pomeriggio. Chi aveva famiglia come me, in quel modo non vedeva i figli tutto il ...