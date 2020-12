Elisabetta Gregoraci nel Cucurio con Pretelli: “Ci ha riavvicinati” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci felici di essere stata nel Cucurio con Pierpaolo Pretelli, la gieffina pensa che li ha molto riavvicinati Elisabetta Gregoraci abbanonerà la casa del Grande Fratello Vip nella puntata che andrà in onda stasera 7 dicembre 2020 su Canale 5. Prima di concludere il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la soubrette e Pierpaolo Pretelli hanno avuto la possibilità di trascorrere un po’ di tempo da soli nel Cucurio. Tra i due è nata una ‘speciale amicizia’ al Grande Fratello Vip. In molti erano convinti che sarebbe nato l’amore tra loro, lei in questi mesi ha però sempre messo dei paletti tra loro. Più volte ha detto che tra loro non sarebbe successo nulla nella casa. In molti si chiedono però se proveranno a frequentarsi ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)felici di essere stata nelcon Pierpaolo, la gieffina pensa che li ha molto riavvicinatiabbanonerà la casa del Grande Fratello Vip nella puntata che andrà in onda stasera 7 dicembre 2020 su Canale 5. Prima di concludere il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la soubrette e Pierpaolohanno avuto la possibilità di trascorrere un po’ di tempo da soli nel. Tra i due è nata una ‘speciale amicizia’ al Grande Fratello Vip. In molti erano convinti che sarebbe nato l’amore tra loro, lei in questi mesi ha però sempre messo dei paletti tra loro. Più volte ha detto che tra loro non sarebbe successo nulla nella casa. In molti si chiedono però se proveranno a frequentarsi ...

