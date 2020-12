Diritti umani, via libera al nuovo regime di sanzioni Ue (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio Affari esteri ha dato il via libera al “regime globale di sanzioni per i Diritti umani”. È la prima volta — e viene sottolineato nella nota diffusa — che l’Unione europea si dota di un quadro che le consentirà di applicare misure restrittive su individui, entità e organismi — compresi attori statuali e non — responsabili, coinvolti o legati a gravi violazioni dei Diritti umani in tutto il mondo. Non importa dove si siano verificati. L’Unione europea potrà agire per casi come genocidio, crimini contro l’umanità, tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari o detenzioni. “La decisione odierna sottolinea che la promozione e la protezione dei Diritti umani rimangono una pietra angolare e ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio Affari esteri ha dato il viaal “globale diper i”. È la prima volta — e viene sottolineato nella nota diffusa — che l’Unione europea si dota di un quadro che le consentirà di applicare misure restrittive su individui, entità e organismi — compresi attori statuali e non — responsabili, coinvolti o legati a gravi violazioni deiin tutto il mondo. Non importa dove si siano verificati. L’Unione europea potrà agire per casi come genocidio, crimini contro l’tà, tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari o detenzioni. “La decisione odierna sottolinea che la promozione e la protezione deirimangono una pietra angolare e ...

