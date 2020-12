Claudio Amendola e lo sfogo amaro in Tv | «Basta | non si parla d’altro Non ne posso più»

(Di lunedì 7 dicembre 2020), ospite nel talk di Myrta Merlino L’aria di domenica su La7, ha preso parte al dibattito sul nuovo Dpcm del Natale previsto dal Governo e sulle misure restrittive per il 25, 26 dicembre e il primo gennaio. Come ormai è noto a tutti, all’interno del nuovo Dpcm vi sono riportate anche le raccomandazioni su come festeggiare solo con i familiari con cui si convive. Dunque sarà un Natale più intimo, senza i grandi pranzi e gli scambi di auguri tra parenti di vario grado., preso da un momento di rabbia, si è scagliato contro i suoi connazionali. Unoche non è passato inosservato ai telespettatori, i quali sono rimasti senza parole. Leggi anche –> Chi è Rocco? Tutto sul figlio di...

La7tv : #lariachetira Lo sfogo di Claudio #Amendola a #lariadidomenica: 'Non ne posso più del cenone di Natale, delle mail… - max_ronchi : CLAUDIO AMENDOLA HA RAGIONE: MA CHI SE NE FREGA DEL CENONE DI NATALE. STATE A CASA - Notiziedi_it : Coronavirus, lo sfogo di Claudio Amendola: “Basta parlare del cenone di Natale, state a casa” - DawnofAlbion : Eccone un altro. Segnato. - lorenzoneri84 : RT @Raf_DiBi: Grazie Claudio, ti voglio molto bene e ti perdono anche I Cesaroni -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

Il popolare attore romano in tv: "Quanti siete? Abitate in quattro? E fate un Natale in quattro. Ma che è sta roba?" ..."Io non ne posso più del cenone di Natale. Ma chi se ne frega. È una volta. Abitate in quattro? E fate un Natale in quattro. State a casa, non uscite". Sta facendo il giro della Rete lo sfogo di Claud ...