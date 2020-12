“Bisogna capire perchè Wierer tende a spegnersi. Vittozzi sta pagando il Covid” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anche la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon è andata in archivio, completando così il double header di Kontiolahti. Fra le donne, la Scandinavia spadroneggia, mentre le italiane boccheggiano. Tra gli uomini, invece, viviamo una situazione particolare, con quattro vincitori diversi in altrettante gare, fatto che non si verificava da ben 13 anni. Andiamo dunque ad analizzare quanto successo e quanto potrà accadere a Hochfilzen in compagnia di Renè Laurent Vuillermoz nella seconda puntata di Bersaglio Mobile. Cominciamo come d’abitudine dalle donne. Dopo i fasti del primo weekend, svedesi e norvegesi si confermano una spanna sopra il resto del mondo. Guardando la classifica generale, troviamo quattro scandinave nelle prime cinque posizioni e addirittura otto nelle prime tredici. Cosa possiamo dire al riguardo?“Bella ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anche la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon è andata in archivio, completando così il double header di Kontiolahti. Fra le donne, la Scandinavia spadroneggia, mentre le italiane boccheggiano. Tra gli uomini, invece, viviamo una situazione particolare, con quattro vincitori diversi in altrettante gare, fatto che non si verificava da ben 13 anni. Andiamo dunque ad analizzare quanto successo e quanto potrà accadere a Hochfilzen in compagnia dinella seconda puntata di Bersaglio Mobile. Cominciamo come d’abitudine dalle donne. Dopo i fasti del primo weekend, svedesi e norvegesi si confermano una spanna sopra il resto del mondo. Guardando la classifica generale, troviamo quattro scandinave nelle prime cinque posizioni e addirittura otto nelle prime tredici. Cosa possiamo dire al riguardo?“Bella ...

agorarai : “Bisogna capire se a Natale vogliamo che il regalo più diffuso sia il contagio oppure se lo vogliamo combattere. Pr… - Terbonilla : RT @RovetoArdente: «Santa Maria, Vergine dell’attesa, facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno… - edoardo_bucci : RT @leggiscomodo: Per capire perché l'interesse di Amazon nel mostrarsi virtuosa verso gli studenti dovrebbe preoccupare, bisogna fare un p… - erTwitto : @teoxandra @conteDartagnan @LibriSoria @BruNO16503135 @tsmellony @Renatapadovani6 @AmbraMalentacc1 @BlueRoyale1… - ThePira07658590 : @beautiifulpeach Che poi come ci tenevo a far capire nn bisogna fare di tutta l'erba un fascio e ok si può generali… -

Ultime Notizie dalla rete : “Bisogna capire Radiologia domiciliare: un business in continua crescita Fortune Italia