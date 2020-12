Avete mai visto la fidanzata di Massimo Boldi? 39 anni più piccola e figlia in un noto cantante [FOTO] (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimo Boldi è tra gli attori più apprezzati della commedia italiana. Re indiscusso dei cinepanettoni insieme al suo collega Christian De Sica, presto sarà protagonista nel nuovo film natalizio Un Natale su Marte sempre in coppia con il suo amico di set. Il film uscirà su tutte le piattaforme streaming dal 13 dicembre, non potendo contare sulle sale cinematografiche che in questo momento di emergenza sanitaria sono chiuse. Insomma, dopo un anno tormentato finalmente l’attore è potuto tornare quasi alla normalità. Ma oltre al successo lavorativo, Massimo Boldi ha ricevuto soddisfazioni anche sul fronte privato. Infatti, è tornato insieme alla sua ex fidanzata, Irene Fornaciari. L’Avete mai vista? Ecco chi è e cosa fa nella vita. Chi è Irene Fornaciari? È Irene Fornaciari la nuova ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020)è tra gli attori più apprezzati della commedia italiana. Re indiscusso dei cinepanettoni insieme al suo collega Christian De Sica, presto sarà protagonista nel nuovo film natalizio Un Natale su Marte sempre in coppia con il suo amico di set. Il film uscirà su tutte le piattaforme streaming dal 13 dicembre, non potendo contare sulle sale cinematografiche che in questo momento di emergenza sanitaria sono chiuse. Insomma, dopo un anno tormentato finalmente l’attore è potuto tornare quasi alla normalità. Ma oltre al successo lavorativo,ha ricevuto soddisfazioni anche sul fronte privato. Infatti, è tornato insieme alla sua ex, Irene Fornaciari. L’mai vista? Ecco chi è e cosa fa nella vita. Chi è Irene Fornaciari? È Irene Fornaciari la nuova ...

