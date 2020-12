Vaticano: Guardie Svizzere in aumento,da gennaio saranno 135 (Di domenica 6 dicembre 2020) CITTA DEL Vaticano, 06 DIC - Oggi, applicando la nuova riforma della Guardia Svizzera Pontificia, sono stati promossi 18 nuovi quadri. "Questo per rimanere al passo con le crescenti sfide della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) CITTA DEL, 06 DIC - Oggi, applicando la nuova riforma della Guardia Svizzera Pontificia, sono stati promossi 18 nuovi quadri. "Questo per rimanere al passo con le crescenti sfide della ...

sardanews : Vaticano: Guardie Svizzere in aumento,da gennaio saranno 135 - iconanews : Vaticano: Guardie Svizzere in aumento,da gennaio saranno 135 - andrea61ernesto : RT @NOSTATO: Bergoglio: la proprietà privata non è intoccabile. Il Vaticano: 5 km di mura alte 14 metri protette con telecamere, droni, pol… - GrendelFTMoor : RT @NOSTATO: Bergoglio: la proprietà privata non è intoccabile. Il Vaticano: 5 km di mura alte 14 metri protette con telecamere, droni, pol… - JakTzuck : RT @NOSTATO: Bergoglio: la proprietà privata non è intoccabile. Il Vaticano: 5 km di mura alte 14 metri protette con telecamere, droni, pol… -