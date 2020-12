Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio giornata segnata dal maltempo un po’ su tutta Italia alcune criticità frane valanghe ed esondazioni piogge intense che hanno messo in ginocchio non vari territori in Veneto Zaia governatore invita ad evitare di dirigersi verso il Bellunese e avvia l’iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone colpite dal maltempo chiuso un tratto della A27 Venezia Belluno tra fadalto e l’uno evacuata una casa di riposo ad Alba Goi allerta rossa in Emiliagna per la piena dei fiumi Secchia e Panaro che ha rotto anche gli argini nel Modenese evacuati cittadini tra Gaggio Nonantola in Alto Adige treni fermi e che strade chiuse off-limits il Brennero crollato ieri sera Un piccolo ponte sul torrente a Gosaldo nel Bellunese dove un mezzo dei vigili del ...