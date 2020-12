Tragedia a Roma | due uomini cadono nel Tevere | morto un 53enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 dicembre 2020)nel primo pomeriggio: intorno alle 15.34 la Squadra Operativa ha inviato, all’altezza di Ponte Garibaldi, alcune squadre dei Vigili del Fuoco che sono intervenute per soccorrere due, di 53 e 50 anni, caduti nel fiume. Recuperati all’altezza di Ponte Fabricio, per ilnon c’è stato purtroppo nulla da fare. Salvo invece il 50enne che è stato poi portato all’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso. Le cause dell’incidente sono imprecisate. Sul posto sono intervenute le squadre 7A, 1A, Saf, la Fluviale, i sommozzatori, i carabinieri ed il funzionario di guardia. su Il Corriere della Città.