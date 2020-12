Roma-Sassuolo e Parma-Benevento: doppio 0-0, un palo di Spinazzola e poche emozioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica di maltempo in tutta Italia, purtroppo la gara di Udine tra Udinese e Atalanta è stata costretta al rinvio a data da destinarsi, ma anche le partite andate in scena hanno regalato pochissime emozioni. Due pareggi per 0-0 tra Roma e Sassuolo all’Olimpico e tra Parma e Benevento al Tardini, doppia espulsione per i giallorossi con Pedro allontanato per somma di ammonizioni nel finale di primo tempo, poco dopo è toccata la stessa sorte al tecnico Fonseca per proteste. Nel secondo tempo un bel gol annullato ad Haraslin per gli ospiti, la Roma ha colpito un palo con Spinazzola e poco altro. Partita bloccata anche a Parma con i due allenatori che nel secondo tempo hanno provato a cambiare l’esito della gara, ma gli ingressi di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica di maltempo in tutta Italia, purtroppo la gara di Udine tra Udinese e Atalanta è stata costretta al rinvio a data da destinarsi, ma anche le partite andate in scena hanno regalato pochissime. Due pareggi per 0-0 traall’Olimpico e traal Tardini, doppia espulsione per i giallorossi con Pedro allontanato per somma di ammonizioni nel finale di primo tempo, poco dopo è toccata la stessa sorte al tecnico Fonseca per proteste. Nel secondo tempo un bel gol annullato ad Haraslin per gli ospiti, laha colpito uncone poco altro. Partita bloccata anche acon i due allenatori che nel secondo tempo hanno provato a cambiare l’esito della gara, ma gli ingressi di ...

