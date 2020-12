Nei negozi e online la prima raccolta dei Pooh (Di domenica 6 dicembre 2020) Disponibile nei negozi fisici e in quelli online la prima raccolta dei Pooh: “Le canzoni della nostra storia” contiene anche l’inedito “Meno male” “Le canzoni della nostra storia” (Tamata/Sony Music) è il progetto discografico celebrativo dell’incredibile percorso artistico dei Pooh, uscito di recente. Per la prima volta in un’unica raccolta, le loro più belle canzoni, dall’esordio nel 1996… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 6 dicembre 2020) Disponibile neifisici e in quelliladei: “Le canzoni della nostra storia” contiene anche l’inedito “Meno male” “Le canzoni della nostra storia” (Tamata/Sony Music) è il progetto discografico celebrativo dell’incredibile percorso artistico dei, uscito di recente. Per lavolta in un’unica, le loro più belle canzoni, dall’esordio nel 1996… L'articolo Corriere Nazionale.

Raicomspa : #LAmicaGeniale - Storia del Nuovo Cognome è stata inserita dal New York Times tra le #miglioriserietv internazional… - RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop December 06, 2020 at 06:00AM - GliStessiChe : RT @animakoi: Ma quelli che urlano alla #DittaturaSanitaria dicendo che vengono sequestrati da governo cattivone sono gli stessi che si son… - MyValleyIt : Distretto Alta Val Seriana Clusone, buoni regalo online nei negozi del territorio -