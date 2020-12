Nba: LeBron e Davis, dalla prossima stagione si cambia numero (Di domenica 6 dicembre 2020) Prima hanno prolungato i contratti: LeBron James fino al 2023, Anthony Davis al 2025. Ora cambieranno il numero sulla maglia. I due fuoriclasse dei Los Angeles Lakers avrebbero voluto fare questo '... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Prima hanno prolungato i contratti:James fino al 2023, Anthonyal 2025. Ora cambieranno ilsulla maglia. I due fuoriclasse dei Los Angeles Lakers avrebbero voluto fare questo '...

Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? LeBron says he’s planning to go back to #6 to leave #23 to Anthony Davis in 2021-22 ???? LeBron annuncia su Instagram ch… - sportli26181512 : NBA, LeBron, Anthony Davis e il mistero dei numeri di maglia: 'King' James fa chiarezza: Con un post sul suo accoun… - SkySportNBA : NBA, LeBron, Anthony Davis e il mistero dei numeri di maglia: 'King' James fa chiarezza #SkyNBA #NBA - BasketballAcdm : RT @Gazzetta_NBA: #Nba: #LeBron e #Davis, dalla prossima stagione si cambia numero - Gazzetta_NBA : #Nba: #LeBron e #Davis, dalla prossima stagione si cambia numero -