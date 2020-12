Manuel Agnelli: "Con John Lennon morì il coraggio e la libertà di mettersi in pericolo per le proprie idee" (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando John Lennon fu ucciso a New York, l’otto dicembre del 1980, Manuel Agnelli aveva quattordici anni: “Fu un giorno terribile e irreale. Lo ricordo come un avvenimento drammatico, che mi ferì personalmente, e allo stesso tempo come un fatto così lontano dalla mia vita da non potermi neanche sfiorare. Studiavo già pianoforte e avevo messo su una piccola band. Ero pazzo dei Beatles, ascoltavo continuamente i loro dischi, raccoglievo le loro fotografie, ritagliavo i giornali, volevo possedere qualsiasi oggetto che li riguardasse. Nella mia mente, John Lennon e gli altri non erano degli uomini come tutti gli altri: per dire, non credo avessi mai preso in considerazione l’ipotesi che potessero morire”. Cantante, autore, fondatore degli Afterhours, una delle band più importanti della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Quandofu ucciso a New York, l’otto dicembre del 1980,aveva quattordici anni: “Fu un giorno terribile e irreale. Lo ricordo come un avvenimento drammatico, che mi ferì personalmente, e allo stesso tempo come un fatto così lontano dalla mia vita da non potermi neanche sfiorare. Studiavo già pianoforte e avevo messo su una piccola band. Ero pazzo dei Beatles, ascoltavo continuamente i loro dischi, raccoglievo le loro fotografie, ritagliavo i giornali, volevo possedere qualsiasi oggetto che li riguardasse. Nella mia mente,e gli altri non erano degli uomini come tutti gli altri: per dire, non credo avessi mai preso in considerazione l’ipotesi che potessero morire”. Cantante, autore, fondatore degli Afterhours, una delle band più importanti della ...

