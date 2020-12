Le pagelle del Benevento – Improta sempre meglio | rimpianto Lapadula

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiParma – Ilmette in fila il terzo risultato utile consecutivo e si porta a quota 11 punti in classifica. Ledei giallorossi dopo l’1-1 del Tardini. Montipò 6: I guantoni tornano a casa limpidi. Zero rischi concreti, solo minacce potenziali sventate dall’imperizia dei ducali e dalla capacità dei suoi compagni di stare sul pezzo. Letizia 6,5: Gli tocca tenere a bada Gervinho per quasi tutta la gara, ma l’ivoriano è la brutta copia di se stesso. Non si sottrae quando gli si presenta davanti la (rara) possibilità di conquistare il fondo. Tuia 6,5: Tiene al guinzaglio Cornelius, a cui lascia poche occasioni di mettersi in mostra. Bravo anche nella chiusura sull’incursione centrale di Gervinho, poi esce per crampi. (35’st Foulon s.v.: si fa trovare pronto anche se rischia fermando Brunetta al limite) Glik 6: ...