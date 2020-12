Incidente in tangenziale a Milano, famiglia distrutta: morte madre e figlia, gravi padre e 2 ragazzi (Di domenica 6 dicembre 2020) È una tragedia immane quella che ha colpito una famiglia di cinque persone rimaste coinvolte in un gravissimo Incidente avvenuto sulla tangenziale Ovest di Milano ieri sera, sabato 5 dicembre 2020. Stando a quanto riferito dal Corriere.it, erano passate da poco le 20 quando la famiglia è rimasta vittima dell’impatto a bordo della propria vettura, una Honda Jazz, scontratasi con altre due macchine all’altezza di Rozzano in direzione Genova. Leggi anche >> Catania, padre Leonardo Grasso morto nell’incendio doloso della sua comunità Milano Incidente in tangenziale, distrutta una famiglia: bilancio gravissimo Lo scontro, fatale per la mamma e una delle figlie, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) È una tragedia immane quella che ha colpito unadi cinque persone rimaste coinvolte in unssimoavvenuto sullaOvest diieri sera, sabato 5 dicembre 2020. Stando a quanto riferito dal Corriere.it, erano passate da poco le 20 quando laè rimasta vittima dell’impatto a bordo della propria vettura, una Honda Jazz, scontratasi con altre due macchine all’altezza di Rozzano in direzione Genova. Leggi anche >> Catania,Leonardo Grasso morto nell’incendio doloso della sua comunitàinuna: bilanciossimo Lo scontro, fatale per la mamma e una delle figlie, ...

