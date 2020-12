Grande Fratello Vip: Soleil Sorge parla di alcuni protagonisti del reality (Di domenica 6 dicembre 2020) Soleil Sorge è stata ospite a Casa Chi. Ha parlato di alcuni personaggi che stanno partecipando al reality e, verso alcuni, è stata anche particolarmente severa. alcuni sono stati persino accusati di non mostrarsi al pubblico per ciò che realmente sono. LE PAROLE DI Soleil Sorge NELL’INTERVISTA – Soleil Sorge durante l’intervista ha dichiarato: ‘‘Diciamo che noto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)è stata ospite a Casa Chi. Hato dipersonaggi che stanno partecipando ale, verso, è stata anche particolarmente severa.sono stati persino accusati di non mostrarsi al pubblico per ciò che realmente sono. LE PAROLE DINELL’INTERVISTA –durante l’intervista ha dichiarato: ‘‘Diciamo che noto L'articolo

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - BITCHYFit : Alessandro Gassman: “Grande Fratello Vip becero e volgare”, ma potrebbe esserci un perché - ilpelucheditanc : RT @ShareeTheLovee: questa edizione del grande fratello è sempre stata e sempre sarà solo sua?? #gfvip - 2010gaietta : RT @nnastyxmir: vi giuro che se Tommaso alla frase 'hai sempre negato un interesse per Francesco' risponde 'c'ho riflettuto' può direttamen… - itsaliceguyss : RT @_yaMtahWemoC_: E io che pensavo 'beh almeno il 31 dicembre guarderò hp e finisco l'anno in bellezza' e poi ovviamente su canale 5 danno… -