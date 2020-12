Fonseca: «Ho fatto un grande sforzo per tenere Smalling. Qui gli allenatori sono preparati» (Di domenica 6 dicembre 2020) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla rivista The Athletic. Queste alcune dichiarazioni dell’allenatore Paulo Fonseca ha parlato alla rivista The Athletic. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico giallorosso. SERIE A – «Tatticamente gli allenatori sono forti, ben preparati. Per questo il calcio è così duro qui, è molto tattico. Quando gli italiani vanno a lavorare all’estero non è difficile per loro. Ho dovuto adattare le mie idee. In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Adoro le squadre che sono coraggiose col pallone. Ma sono cambiato. tenere il pallone quanto mi piacerebbe non è possibile in Italia. sono arrivato a capire l’importanza delle transizioni, ho capito quanto importante sia conquistare il pallone e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato alla rivista The Athletic. Queste alcune dichiarazioni dell’allenatore Pauloha parlato alla rivista The Athletic. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico giallorosso. SERIE A – «Tatticamente gliforti, ben. Per questo il calcio è così duro qui, è molto tattico. Quando gli italiani vanno a lavorare all’estero non è difficile per loro. Ho dovuto adattare le mie idee. In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Adoro le squadre checoraggiose col pallone. Macambiato.il pallone quanto mi piacerebbe non è possibile in Italia.arrivato a capire l’importanza delle transizioni, ho capito quanto importante sia conquistare il pallone e ...

