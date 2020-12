‘Domenica Live’, Franceska Pepe e Matilde Brandi fanno (finalmente) chiarezza sulla presunta rissa nel backstage del ‘Gf Vip 5’ (Di domenica 6 dicembre 2020) Franceska Pepe è stata ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live, insieme alla mamma Eleonora. La modella ha voluto raccontare un po’ della sua vita privata ma soprattutto, ha voluto deporre l’ascia di guerra nei confronti di un’ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip. La modella infatti, nonostante il percorso breve all’interno della Casa più spiata di Italia, è riuscita a creare dinamiche interessanti e parecchio scompiglio, soprattutto nei confronti dell’ex ballerina Matilde Brandi. Con la Brandi non scorreva affatto buon sangue, tanto che si è spesso parlato di risse sfiorate tra le due dietro le quinte e in diretta, tanto da costringere gli autori ad intervenire per separarle. Oggi però, le due ex gieffine hanno voluto specificare che non si è mai verificato un episodio del ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020)è stata ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live, insieme alla mamma Eleonora. La modella ha voluto raccontare un po’ della sua vita privata ma soprattutto, ha voluto deporre l’ascia di guerra nei confronti di un’ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip. La modella infatti, nonostante il percorso breve all’interno della Casa più spiata di Italia, è riuscita a creare dinamiche interessanti e parecchio scompiglio, soprattutto nei confronti dell’ex ballerina. Con lanon scorreva affatto buon sangue, tanto che si è spesso parlato di risse sfiorate tra le due dietro le quinte e in diretta, tanto da costringere gli autori ad intervenire per separarle. Oggi però, le due ex gieffine hanno voluto specificare che non si è mai verificato un episodio del ...

