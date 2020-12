Domenica In: ospiti Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona, oggi su Rai1 (Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14:00 insieme a tanti ospiti, tra cui Christian De Sica, Massimo Boldi e il fratello di Diego Armando Maradona. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con ospiti in studio e in collegamento per la tredicesima puntata di stagione, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier. L'appuntamento odierno si aprirà con un ampio spazio dedicato alla coppia più amata del cinema italiano Christian De Sica e Massimo Boldi, che si racconteranno tra carriera e vita privata per poi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020)In e Mara Venier tornanosualle 14:00 insieme a tanti, tra cuiDee ildiIn tornasualle 14.00 conin studio e in collegamento per la tredicesima puntata di stagione, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier. L'appuntamento odierno si aprirà con un ampio spazio dedicato alla coppia più amata del cinema italianoDe, che si racconteranno tra carriera e vita privata per poi ...

jeperego : @robegrandi @mastrobradipo Presse club. Ogni domenica. Ma Tonia Mastrobuoni non c'è sempre, cambiano gli ospiti. Le… - RitaC70 : Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 6 dicembre 2020. Arrivano De Sica e Boldi - _PuntoZip_ : Oggi in TV: A “Domenica In” un talk sulla recente scomparsa di Diego Armando Maradona -Tra gli ospiti Christian De… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A “Domenica In” un talk sulla recente scomparsa di Diego Armando Maradona -Tra gli ospiti Christian De… - zapper_it : #DomenicaIn: Mara Venier tra il ricordo di #Diego al nuovo film di #BoldiDeSica! Conosciamo gli ospiti di questa do… -