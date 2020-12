Covid, la regina Elisabetta è pronta a dare il buon esempio (Di domenica 6 dicembre 2020) La regina Elisabetta e il principe Filippo sono pronti a dare il buon esempio: a breve faranno il vaccino anti Covid. Ad annunciarlo i principali tabloid britannici. Vediamo nel dettaglio la notizia. La regina Elisabetta II si sottoporrà al vaccino anti CovidI principali tabloid britannici hanno annunciato che nel corso delle prossime settimane la regina Elisabetta II e il principe Filippo riceveranno il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid in via prioritaria a causa della loro età. Nessuna preferenza, quindi, per i reali. Soltanto la normale logica che riconosce negli anziani la categoria più esposta al rischio di contagio. Il vaccino Pfizer per la ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) Lae il principe Filippo sono pronti ail: a breve faranno il vaccino anti. Ad annunciarlo i principali tabloid britannici. Vediamo nel dettaglio la notizia. LaII si sottoporrà al vaccino antiI principali tabloid britannici hanno annunciato che nel corso delle prossime settimane laII e il principe Filippo riceveranno il vaccino Pfizer-BioNTech contro ilin via prioritaria a causa della loro età. Nessuna preferenza, quindi, per i reali. Soltanto la normale logica che riconosce negli anziani la categoria più esposta al rischio di contagio. Il vaccino Pfizer per la ...

