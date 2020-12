Qualifiche GP Sakhir: Bottas si prende la pole (Di sabato 5 dicembre 2020) Le Qualifiche del Gp di Sakhir hanno incoronato il finlandese della Mercedes, Valterri Bottas. Quinta pole stagionale per il pilota della Mercedes che in assenza di Hamilton si aggiudica il primo posto in griglia. Secondo Russell, terzo Max Verstappen. Qualifiche GP Sakhir: Bottas in pole Una sessioni di qualifica, in bilico fino all’ultimo secondo. Il miglioramento della pista, ha presentato una sessione dove i piloti hanno lottato fino alla fine per aggiudicarsi il loro obiettivo. L’epilogo vede sempre una Mercedes partire dalla prima fila. Questa volta però il numero è il 77 e il pilota porta il nome di Valterri Bottas. Una prestazione precisa e senza sbavature quella del finlandese, messo sotto pressione dai media che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Ledel Gp dihanno incoronato il finlandese della Mercedes, Valterri. Quintastagionale per il pilota della Mercedes che in assenza di Hamilton si aggiudica il primo posto in griglia. Secondo Russell, terzo Max Verstappen.GPinUna sessioni di qualifica, in bilico fino all’ultimo secondo. Il miglioramento della pista, ha presentato una sessione dove i piloti hanno lottato fino alla fine per aggiudicarsi il loro obiettivo. L’epilogo vede sempre una Mercedes partire dalla prima fila. Questa volta però il numero è il 77 e il pilota porta il nome di Valterri. Una prestazione precisa e senza sbavature quella del finlandese, messo sotto pressione dai media che ...

SkySportF1 : ?? Bottas inizia a carburare (-30 ??#FP3) ?? Leclerc nella top-5, Vettel indietro I tempi ? - SkySportF1 : ?? Verstappen batte Bottas (?? #FP3) ? Sorprese Gasly e Ocon ? Russell più staccato, Ferrari fuori dalla top-10 I ris… - SkySportF1 : ? Eliminati in #Q2 Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris ? @Charles_Leclerc a 6 centesimi dalla Mercedes di… - mvb66 : Sto Guardando F1 Qualifiche: GP Sakhir in onda su TV8 - Tutte le auto in pista per conquistare la migliore posiz… - Ruda97_Official : La sintesi di una delle qualifiche reputate più emozionanti e belle della stagione 2020 di #F1 #SakhirGP -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Sakhir F1 | GP Sakhir 2020, Qualifiche: Russell a un soffio da Bottas, Leclerc quarto FormulaPassion.it Bottas in pole nel Gp di Sakhir, seconda fila per Leclerc

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...

F1, Charles Leclerc porta la Ferrari oltre i limiti: giro perfetto, è caccia al 4° posto nel Mondiale

Le qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, hanno eletto Valtteri Bottas come pole-man di giornata, capace di precedere di pochi millesimi il ...

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per ...Le qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, hanno eletto Valtteri Bottas come pole-man di giornata, capace di precedere di pochi millesimi il ...