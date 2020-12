Natale, albero in 3 case su 4 per le feste anti Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) Con il Natale segnato dall’emergenza Covid quasi 3 italiani su 4 (72%) scelgono di addobbare l’albero nelle prime feste di fine anno segnate dalle limitazioni agli spostamenti e dal maggior tempo trascorso a casa con una riscoperta delle tradizioni piu’ popolari. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti in occasione dell’arrivo degli abeti di Natale veri nei mercati di Campagna Amica. “L’albero vero e’ scelto da oltre 3,5 milioni di famiglie nel rispetto di una tradizione che deve pero’ fare i conti sia con la crisi economica che con la riduzione degli spazi domestici – sottolinea Coldiretti – con le dimensioni delle piante che negli ultimi quindici anni si sono accorciate di quasi 50 centimetri con in media una altezza poco superiore al metro e mezzo”. Oltre che per l’altezza, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) Con ilsegnato dall’emergenzaquasi 3 italiani su 4 (72%) scelgono di addobbare l’nelle primedi fine anno segnate dalle limitazioni agli spostamenti e dal maggior tempo trascorso a casa con una riscoperta delle tradizioni piu’ popolari. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti in occasione dell’arrivo degli abeti diveri nei mercati di Campagna Amica. “L’vero e’ scelto da oltre 3,5 milioni di famiglie nel rispetto di una tradizione che deve pero’ fare i conti sia con la crisi economica che con la riduzione degli spazi domestici – sottolinea Coldiretti – con le dimensioni delle piante che negli ultimi quindici anni si sono accorciate di quasi 50 centimetri con in media una altezza poco superiore al metro e mezzo”. Oltre che per l’altezza, ...

