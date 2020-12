La scomparsa di Raffaele Ternullo “Okinawa”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’ultima apparizione di, detto Okinawa, è stata sul palcoscenico dell’Arena del Mare il I settembre in occasione di un concerto promosso dal Linea d’Ombra Festival. Lui chitarrista, erede di una schiatta di musicisti pionieri del jazz a Salerno, nipote dei pianisti Amedeo e Bebè Carotenuto, un cognome che ha l’arte a tutto tondo nel sangue, ha attraversato tutti i generi musicali, dal Rock al jazz, al funky, facendo ballare e innamorare i giovani di due generazioni. Un talento, quellodetto, un soprannome che è derivato da un coloratissimo bomber dal quale non si separava mai, con una grande scritta sulle spalle che ne effigiava il nome, che, però, non ha inteso il grande balzo, limitandosi ad un ambito forse troppo delimitato, ad un percorso non impegnativo. La recherche personale, ...