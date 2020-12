Isolati, soli e umiliati. I minori palestinesi interrogati nelle carceri israeliane (Di domenica 6 dicembre 2020) Un compleanno si è trasformato in un funerale. «Ali è sceso in strada con me. I soldati israeliani sparavano con i fucili e lanciavano lacrimogeni ma noi due pensavamo alla torta di compleanno che stava preparando sua madre. Poi Ali è crollato a terra tenendosi l’addome e ha perso conoscenza». Muhammad Abu Aliya, 16 anni, raccontava ieri ai giornalisti gli ultimi istanti di vita di suo cugino e amico Ali Abu Aliya. Ucciso nel giorno del 14esimo compleanno da un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 dicembre 2020) Un compleanno si è trasformato in un funerale. «Ali è sceso in strada con me. I soldati israeliani sparavano con i fucili e lanciavano lacrimogeni ma noi due pensavamo alla torta di compleanno che stava preparando sua madre. Poi Ali è crollato a terra tenendosi l’addome e ha perso conoscenza». Muhammad Abu Aliya, 16 anni, raccontava ieri ai giornalisti gli ultimi istanti di vita di suo cugino e amico Ali Abu Aliya. Ucciso nel giorno del 14esimo compleanno da un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

sabrinaweb71 : @Run_Man_ @DebAttanasio Io avevo letto che uno dei motivi è che gli anziani in Africa non vanno ngli ospizi come in… - ErasmoPartenope : RT @Ermia111: @ErasmoPartenope Hanno aumentato tutte le bollette, a tutti, anche agli anziani che vivono soli e magari isolati. Nessuno ha… - Ermia111 : @ErasmoPartenope Hanno aumentato tutte le bollette, a tutti, anche agli anziani che vivono soli e magari isolati. Nessuno ha protestato. - MaltesePuccio : @aldomaddalena78 @GiovaValentini no, si tratta di stare soli e isolati fino al vaccino - SimonellaD : @tudissi Vale anche il contrario. Chi non li voleva isolati, li vuole soli a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Isolati soli Infermieri sotto pressione: «Pazienti isolati e soli, nella seconda ondata emerge la tensione dei familiari esclusi» La Provincia Pavese Isolati, soli e umiliati. I minori palestinesi interrogati nelle carceri israeliane

Un compleanno si è trasformato in un funerale. «Ali è sceso in strada con me. I soldati israeliani sparavano con i fucili e lanciavano lacrimogeni ma noi due pensavamo alla torta di compleanno che sta ...

Mozambico, l'Isis sconfina in Tanzania e punta a creare il Califfato in Africa

Dopo essersi consolidati nella regione di Cabo Delgabo, i jihadisti si spingono verso Nord. Sfruttano il corso del fiume Ruvuma, che passa tra le due nazioni.

Un compleanno si è trasformato in un funerale. «Ali è sceso in strada con me. I soldati israeliani sparavano con i fucili e lanciavano lacrimogeni ma noi due pensavamo alla torta di compleanno che sta ...Dopo essersi consolidati nella regione di Cabo Delgabo, i jihadisti si spingono verso Nord. Sfruttano il corso del fiume Ruvuma, che passa tra le due nazioni.