Guendalina Canessa incidente in auto con la figlia Chloe: “Un grande shock” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tanta paura per Guendalina Canessa. L’ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Ecco cosa è successo, le sue parole su Instagram Foto da Instagram: @GuendalinaCanessaAttimi di paura per Guendalina Canessa e la figlioletta Chloe. “Mi sono spaventata tantissimo perché credevo di aver fatto molto male se non peggio a un signore!! Avevo i vetri tutti appannati non vedevo nulla!! Fortunatamente tutti bene tesoro!! Solo un grande shock!”, ha raccontato ad una follower su Instagram l’ex gieffina. Di ritorno da scuola, poiché la figlia Chloe aveva i capelli tutti bagnati, Guendalina è partita di fretta per non far ammalare ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Tanta paura per. L’ex gieffina coinvolta in uncon la. Ecco cosa è successo, le sue parole su Instagram Foto da Instagram: @Attimi di paura pere la figlioletta. “Mi sono spaventata tantissimo perché credevo di aver fatto molto male se non peggio a un signore!! Avevo i vetri tutti appannati non vedevo nulla!! Fortunatamente tutti bene tesoro!! Solo unshock!”, ha raccontato ad una follower su Instagram l’ex gieffina. Di ritorno da scuola, poiché laaveva i capelli tutti bagnati,è partita di fretta per non far ammalare ...

Edgemoon__ : @tzsomtrgsdmrcsr Amo mi sa che ti sei persa molti GF, la Pastorelli non ha fatto NULLA nella casa, idem la Tavassi… - GiorgiaLeo5 : RT @Lorenzoarkt: Stefania Orlando as Guendalina Canessa (Gf7) Entrambe viperone ???? al punto giusto, ne hanno una per ogni concorrente, ma s… - MTRSTYLE : Stefania Orlando as Guendalina Canessa (Gf7) Entrambe viperone ???? al punto giusto, ne hanno una per ogni concorrent… - Micolmoretti : Dayane che conosce Guendalina Canessa e dice che prima di entrare le ha detto di “non litigare” BEH DAYANE, HAI SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Canessa Guendalina Canessa, bikini da infarto: “Mentre fuori nevica” – FOTO ViaggiNews.com Guendalina Canessa, incidente in auto con la figlia Chloe/ “Mi sono spaventata, ma..”

Tanta paura per Guendalina Canessa: l'ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Fortunatamente solo tanta paura per loro.

Nancy Brilli, da Gigi Proietti ai due matrimoni finiti: “Quanta forza”

Ospite di 'Oggi è un altro Giorno' su Rai 1, Nancy Brilli svela diverse esperienze ed incontri significativi, belli e brutti, della sua vita ...

Tanta paura per Guendalina Canessa: l'ex gieffina coinvolta in un incidente con la figlia Chloe. Fortunatamente solo tanta paura per loro.Ospite di 'Oggi è un altro Giorno' su Rai 1, Nancy Brilli svela diverse esperienze ed incontri significativi, belli e brutti, della sua vita ...