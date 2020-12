Grande Fratello Vip 5: l’incoerenza di Alfonso Signorini fa crollare gli ascolti (Di sabato 5 dicembre 2020) Alfonso Signorini aveva svelato che avrebbe accettato qualsiasi decisione da parte dei concorrenti del Grande Fratello VIP senza influenzarli ma il suo comportamento in diretta TV ha deluso i telespettatori. Infatti il conduttore, durante la 23esima puntata del 4 Dicembre 2020, ha letteralmente pregato alcuni vip: su tutti Elisabetta Gregoraci. Proprio questo atteggiamento avrebbe spinto molti seguaci del GF VIP a cambiare canale. La polemica è continuata anche sui social dove la conduzione di Alfonso Signorini continua ad essere messa in discussione. Grande Fratello Vip 5: l’incoerenza di Alfonso Signorini Da quando è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 dicembre 2020)aveva svelato che avrebbe accettato qualsiasi decisione da parte dei concorrenti delVIP senza influenzarli ma il suo comportamento in diretta TV ha deluso i telespettatori. Infatti il conduttore, durante la 23esima puntata del 4 Dicembre 2020, ha letteralmente pregato alcuni vip: su tutti Elisabetta Gregoraci. Proprio questo atteggiamento avrebbe spinto molti seguaci del GF VIP a cambiare canale. La polemica è continuata anche sui social dove la conduzione dicontinua ad essere messa in discussione.Vip 5:diDa quando è iniziata la quinta edizione del...

