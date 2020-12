Golpe Borghese | giudice Salvini | ' operazione seria | fallì senza appoggio Usa' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Gli americani - spiega ilGuido- ritenevano non solo che in Italia un '' fosse destinato al fallimento, ma anche che poteva avere effetti controproducenti scatenando un'incontrollabile reazione delle sinistre. Washington riteneva, del resto, che in Italia non ci fosse, a differenza della Grecia, una leadership militare in grado di governare. Penso che il mancato sostegno americano, anche se ovviamente non denunciarono alle autorità italiane quanto si stava preparando, sia stato la vera chiave del fallimento del progetto". Alla domanda se esiste un rapporto tra il tentatoe le stragi,non ha dubbi. "Tutto sembra dimostrare che nel 1969, all'epoca di Piazza Fontana, il '' non fosse affatto pronto sul piano politico-militare. La mia ...