GF Vip: nella casa entra un ciclone nato nei programmi di Maria De Filippi e forse una famosa attrice (Di domenica 6 dicembre 2020) Nelle prossime due settimane entreranno altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Gabriele Parpiglia a casa Chi ha rivelato che potrebbe varcare la porta rossa un "ciclone" nato nei programmi di Maria De Filippi. "Se voi vi siete impauriti o intimoriti con l'ingresso di Selvaggia Roma, non avete visto ancora nulla. Entrerà un ciclone che veramente di nuovo romperà tutti gli equilibri della casa. Vi posso dire solamente una cosa: lei è nata nei programmi di Maria De Filippi. Non posso dire troppo perché ho giurato di tenere il segreto. Lei è bellissima, ma soprattutto molto tosta. Parliamo di dinamiche, di contrasti e con il suo arrivo ci saranno tanti ...

