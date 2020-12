Ciao Stefano, amico per sempre: su Rai 1 l’ultimo concerto dei Pooh (Di sabato 5 dicembre 2020) Ciao Stefano D’Orazio, amico per sempre: su Rai 1 l’ultimo concerto dei Pooh Questa sera su Rai 1 va in onda Ciao Stefano, amico per sempre: l’ultimo concerto dei Pooh tenutosi nel 2016 allo stadio San Siro per festeggiare i 50 anni di carriera. Una serata speciale per ricordare Stefano D’Orazio, lo storico batterista della band, a un mese dalla sua scomparsa. Pooh 50 – L’ultima notte insieme è il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020)D’Orazio,per: su Rai 1deiQuesta sera su Rai 1 va in ondaperdeitenutosi nel 2016 allo stadio San Siro per festeggiare i 50 anni di carriera. Una serata speciale per ricordareD’Orazio, lo storico batterista della band, a un mese dalla sua scomparsa.50 – L’ultima notte insieme è il-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian,D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano ...

RobyFacchinetti : “CIAO STEFANO, AMICO PER SEMPRE” Ciao a tutti, RaiUno dedica una serata speciale al ricordo del nostro Stefano. Vi… - RaiUno : Una serata di musica, un concerto straordinario, cinque amici... per celebrare una vita insieme e ricordare Stefano… - RobyFacchinetti : Un grande grazie a Rai1 che ha voluto dedicare una serata alla memoria del nostro caro Stefano e a tutti quelli che… - GiovanniVerdoli : RT @Raiofficialnews: “Un concerto straordinario, cinque amici per celebrare una vita insieme, in una serata speciale dedicata a #StefanoDOr… - fabrydami : RT @RaiUno: Una serata di musica, un concerto straordinario, cinque amici... per celebrare una vita insieme e ricordare Stefano D’Orazio.… -