Atalanta, il Papu non convocato Gasp: «Il riposo gli farà bene» (Di sabato 5 dicembre 2020) Le parole dell’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) Le parole dell’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.

commutativa : Il papu in rottura con l'atalanta... Dove lo vedreste? - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Da Ilicic mi aspetto di più. Lui e Gomez non convocati': Il tecnico verso l'Udinese: 'Al Pap… - ale_taia : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: 'Lite tra Papu #Gomez e Gasperini! Gli ha urlato davanti a tutti...' ? - TuttoFanta : ? #ATALANTA: risanata la frattura tra Gasperini e #Gomez con l'intervento di Percassi. Il Papu dovrebbe essere in c… -