X Factor 2020 | Mika rivela un segreto su Hell Raton Lui è in imbarazzo ma conferma tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è la bocca della verità. Durante “X” ha sempre detto quello che pensava ma dopo la Semifinale, durante il talk a “Hot”, hato che il compagno di banco– sul palco con la sua MyDrama, appena eliminata dopo il ballottaggio con il finalista Blind – ha avuto il Covid-19. Il diretto interessato hatocon un certoma ha specificato che è stato prima che iniziasse il Live ed è stato in quarantena, come da protocollo. Durante la preparazione delle sue Under Donne è stato aiutato dai suoi collaboratori ma anche da Emma che ha ringraziato pubblicamente. La produzione ha tenuto la notizia in granfino all’ultimo, proprio per evitare il panico e garantire la ...