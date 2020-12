Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO e LUCREZIA, accesa discussione! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il seguitissimo programma pomeridiano di Maria De Filippi che si prepara a salutare i telespettatori per il weekend con alcuni gustosi colpi di scena. Ieri abbiamo assistito all’acceso dibattito causato dall’inaspettato triangolo formato da Maurizio, Valentina e Gemma. La Galgani continua puntare il giovane cavaliere, seducendolo con l’iconico tuca-tuca. Leggi anche: Un Posto al Sole, Massimiliano Buzzanca a Tv Soap: “Igor Volpicelli si diverte a fare il burbero. Vuole capire se i suoi studenti hanno il sacro fuoco” La dama piemontese ha altresì rubato un bacio a Maurizio, facendo spropositatamente arrabbiare Valentina, che, sempre nella puntata di ieri, ha chiuso la conoscenza con Maurizio. Oggi vedremo gli ultimi strascichi del litigio, che sicuramente avrà delle ripercussioni anche nelle ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ultimo appuntamento della settimana con, il seguitissimo programma pomeridiano di Maria De Filippi che si prepara a salutare i telespettatori per il weekend con alcuni gustosi colpi di scena. Ieri abbiamo assistito all’acceso dibattito causato dall’inaspettato triangolo formato da Maurizio, Valentina e Gemma. La Galgani continua puntare il giovane cavaliere, seducendolo con l’iconico tuca-tuca. Leggi anche: Un Posto al Sole, Massimiliano Buzzanca a Tv Soap: “Igor Volpicelli si diverte a fare il burbero. Vuole capire se i suoi studenti hanno il sacro fuoco” La dama piemontese ha altresì rubato un bacio a Maurizio, facendo spropositatamente arrabbiare Valentina, che, sempre nella puntata di ieri, ha chiuso la conoscenza con Maurizio. Oggi vedremo gli ultimi strascichi del litigio, che sicuramente avrà delle ripercussioni anche nelle ...

