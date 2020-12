«Tra dieci minuti muori», le ultime parole di un medico ad un paziente malato di Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Tra dieci minuti muori». Così si sarebbe rivolto un medico a un paziente in fin di vita per il Covid secondo il racconto della figlia dell’uomo, disperata per la morte del padre. Angela Cortese, di Bari, ha raccontato a La Repubblica, quello che è successo al padre 78enne Francesco, morto a causa di complicanze dovute L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Tra». Così si sarebbe rivolto una unin fin di vita per ilsecondo il racconto della figlia dell’uomo, disperata per la morte del padre. Angela Cortese, di Bari, ha raccontato a La Repubblica, quello che è successo al padre 78enne Francesco, morto a causa di complicanze dovute L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

