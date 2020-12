Sampdoria, tempo di rinnovi: la situazione di Yoshida, Augello, Ekdal, Colley e Verre (Di venerdì 4 dicembre 2020) In casa Sampdoria è tempo di pensare ai rinnovi di alcuni suoi giocatori chiave nel progetto tattico di Ranieri: i dettagli tempo di rinnovi in casa Sampdoria. Sono molti i giocatori che sono in scadenza e che rischiano di lasciare la Liguria da parametri zero. Osti e Ferrero vogliono evitare tutto ciò e quindi, verosimilmente nelle prossime settimane, intavoleranno i discorsi per il prolungamento dei contratti con i giocatori. Secondo il Secolo XIX Tommaso Augello e Omar Colley hanno già trovato l’accordo per il prolungamento, firmeranno il nuovo contratto che li legherà alla Sampdoria fino al 2025. Sul taccuino dei rinnovi c’è anche Maya Yoshida, il difensore giapponese che tanto ha convinto sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) In casadi pensare aidi alcuni suoi giocatori chiave nel progetto tattico di Ranieri: i dettaglidiin casa. Sono molti i giocatori che sono in scadenza e che rischiano di lasciare la Liguria da parametri zero. Osti e Ferrero vogliono evitare tutto ciò e quindi, verosimilmente nelle prossime settimane, intavoleranno i discorsi per il prolungamento dei contratti con i giocatori. Secondo il Secolo XIX Tommasoe Omarhanno già trovato l’accordo per il prolungamento, firmeranno il nuovo contratto che li legherà allafino al 2025. Sul taccuino deic’è anche Maya, il difensore giapponese che tanto ha convinto sul ...

