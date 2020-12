Ranieri: «Sampdoria perfetta contro il Milan. Keita? Ho una speranza» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro il Milan: le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro il Milan. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Milan – «Spero in una partita bellissima. Dovremo dare prova di compattezza, di spirito di sacrificio, giocando con la testa libera e senza paura». IBRAHIMOVIC – «Lui dà più tranquillità essendo un punto di riferimento, ma quando non c’è tutti si metteranno a disposizione del gruppo». Keita – «Spero di averlo a disposizione prima della fine della sosta natalizia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Claudio, allenatore della, ha parlato in vista del match di Serie Ail: le sue dichiarazioni Claudio, allenatore della, ha parlato in vista del match di Serie Ail. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24– «Spero in una partita bellissima. Dovremo dare prova di compattezza, di spirito di sacrificio, giocando con la testa libera e senza paura». IBRAHIMOVIC – «Lui dà più tranquillità essendo un punto di riferimento, ma quando non c’è tutti si metteranno a disposizione del gruppo».– «Spero di averlo a disposizione prima della fine della sosta natalizia». Leggi su Calcionews24.com

