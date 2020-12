Proteste e striscioni a Napoli contro il trasporto pubblico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Se rispetto ai mesi di marzo e aprile i contagi da Covid19 in Campania sono aumentati a dismisura una delle motivazioni va sicuramente ricercata nel fatto che nella nostra regione abbiamo un sistema diassolutamente insufficiente, dove è materialmente impossibile mantenere le più elementari norme anti- contagio”. È quanto sostengono gli attivisti e le attiviste delle Reti Sociali Napoletane che oggi, in più punti della città hanno affisso degliper denunciare le condizioni delcittadino e regionale. “Mentre le garanzie minime di un servizio civile vengono cancellate e ripristinate continuamente, lo stato dell’arte delin Campania rimane ...

Agenzia ANSA

Il nuovo Dpcm entrato in vigore oggi ha messo in soffitta definitivamente le speranze di quanti sognavano di vedere riaperte le scuole superiori a dicembre, e al tempo stesso ha dato il via al lavoro ...