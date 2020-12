Neve nel varesotto, 53enne deceduto schiacciato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Episodio tragico in provincia di Varese. Un uomo di 53 anni è morto schiacciato da un albero a causa della Neve. Maltempo a Varese, uomo morto schiacciato da un albero su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Episodio tragico in provincia di Varese. Un uomo di 53 anni è mortoda un albero a causa della. Maltempo a Varese, uomo mortoda un albero su Notizie.it.

Palazzo Cernezzi sotto accusa per la città oggi paralizzata a causa di una nevica ampiamente annunciata. «Che la viabilità a Como impazzisca per una nevicata è totale follia»; «Perché, previsioni mete ...

Maltempo a Varese, uomo morto schiacciato da un albero

Nel frattempo la grande nevicata in provincia di Varese avrebbe ... Maltempo a Varese, uomo morto schiacciato Il peso della neve avrebbe fatto crollare un albero a Golasecca in provincia di Varese ...

