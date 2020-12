Maradona, circa 200 oggetti giacciono in un container (Di venerdì 4 dicembre 2020) Proprietà, beni di lusso, contratti milionari, ma anche preziosi cimeli, pezzi da collezione e oggetti personali in grado di scatenare l'appetito di qualsiasi collezionista. L'eredità di Diego Armando ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Proprietà, beni di lusso, contratti milionari, ma anche preziosi cimeli, pezzi da collezione epersonali in grado di scatenare l'appetito di qualsiasi collezionista. L'eredità di Diego Armando ...

Maradona, investigatori argentini intenzionati a convocare una commissione medica per stabilire le cause della morte

Maradona, troppe incongruenze sulla morte: investigatori argentini intenzionati a convocare una commissione medica. Al termine degli esami tossicologici sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona ...

