Ludovica Pagani in teatro vestita solo di pizzo trasparente | web in tilt

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020)dimostra nuovamente tutta la sua sensualità, lasciando non pochi fan a bocca aperta. Il web dimostra gratitudine.– InstagramLaormai è diventata, in pochi anni, una delle più grandi star di Instagram, stiamo parlando di un fenomeno web da ben 2.6 milioni di followers. Numeri che gli hanno permesso, sicuramente, di avere contratti interessanti dal punto di vista finanziario. Ma non èsu Instagram che svolge i suoi business, anche perché ormai è diventata un volto noto sia per le tv che per le radio. Nel primo caso ha iniziato sulla Rai a fare l’opinionista a “Quelli che il calcio” su Rai2. Nel secondo caso, il discorso è un pò più ampio, poiché in principio aveva un programma su radio RDS, ma negli ultimi tempi si è spostata ...