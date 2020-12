Il prezzo di NEM XEM sale del 50% ai livelli più alti da giugno 2018

Leggi su invezz

(Di venerdì 4 dicembre 2020) IlNEM (XEM) è quotato di circa il 20% in più nel corso della giornata per aumentare i guadagni settimanali al 50% e registrare un nuovo massimo di 30 mesi sopra 0,27$. Analisi fondamentale: NEM Symbol verrà lanciato il mese prossimo NEM ha dichiarato che prevede di lanciare NEM Symbol il 14 gennaio, secondo un annuncio in cui la comunità NEM ha pubblicato l’istantanea e i dettagli di lancio della sua imminente blockchain pubblica. L’amministratore delegato David Shaw ha scritto i componenti finali prima che il lancio della mainnet fosse pronto. Il team NEM si aspetta che Symbol affronti molte blockchain a livello aziendale in quanto offrirà una varietà di soluzioni di gestione dati/asset. Shaw ha affermato che il lancio di Symbol è stato ritardato a causa dell’ulteriore sviluppo e test dei numerosi componenti della blockchain. “Mentre lavoriamo e ...