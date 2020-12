Il look del giorno, in beige con un tocco di rosso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le tendenze di stagione si declinano su una tavolozza di clori chiari, dove il grande protagonista è il beige. La regola della nuance sabbia, classica e senza tempo, vale anche per il vestito invernale, da accendere con un paio di mocassini color borgogna, flat e a punta come quelli di Coach. I mocassini flat e a punta con l’abito invernale nella sfilata autunno inverno 202/2021 di Coach. Il vestito invernale beige, come si porta Un po’ chemisier e un po’ trench, il vestito invernale di tendenza è in pelle beige e ha una silhouette asciutta che prende nota dai fashion diktat anni ’70. Un pezzo chiave dal taglio chic/militare e dalla lunghezza midi come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Coach. Rievocazione vintage che si declina in chiave contemporanea grazie alle aggiunte di colori vivi, come il rosa baby della ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le tendenze di stagione si declinano su una tavolozza di clori chiari, dove il grande protagonista è il. La regola della nuance sabbia, classica e senza tempo, vale anche per il vestito invernale, da accendere con un paio di mocassini color borgogna, flat e a punta come quelli di Coach. I mocassini flat e a punta con l’abito invernale nella sfilata autunno inverno 202/2021 di Coach. Il vestito invernale, come si porta Un po’ chemisier e un po’ trench, il vestito invernale di tendenza è in pellee ha una silhouette asciutta che prende nota dai fashion diktat anni ’70. Un pezzo chiave dal taglio chic/militare e dalla lunghezza midi come visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Coach. Rievocazione vintage che si declina in chiave contemporanea grazie alle aggiunte di colori vivi, come il rosa baby della ...

