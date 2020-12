Hugh Grant: "Renée Zellweger, l'unica con cui non ho litigato. Julienne Moore mi disprezza. Barrymoore mi odia" (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Renée Zellweger? È una delle poche colleghe con le quali non ho litigato”. A confessarlo è Hugh Grant che, in collegamento duranteThe Jess Cagle Show, ha parlato del rapporto con le compagne di lavoro, svelando gli ottimi rapporti che ancora lo legano all’attrice con cui ha girato i primi due capitoli di Bridget Jones. Nei film tratti dai romanzi di Helen Fielding, Hugh Grant prestava il volto a Daniel Cleaver. Sulla protagonista delle pellicole, l’attore inglese ha detto: “Renée è una brava persona, dotata di un immenso talento. Avete visto la sua Judy Garland? Questo significa saper recitare”. “Adoro Renée. È una delle poche attrici con le quali non ho litigato. Andiamo molto d’accordo e ci scambiamo ancora lunghe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) “? È una delle poche colleghe con le quali non ho”. A confessarlo èche, in collegamento duranteThe Jess Cagle Show, ha parlato del rapporto con le compagne di lavoro, svelando gli ottimi rapporti che ancora lo legano all’attrice con cui ha girato i primi due capitoli di Bridget Jones. Nei film tratti dai romanzi di Helen Fielding,prestava il volto a Daniel Cleaver. Sulla protagonista delle pellicole, l’attore inglese ha detto: “è una brava persona, dotata di un immenso talento. Avete visto la sua Judy Garland? Questo significa saper recitare”. “Adoro. È una delle poche attrici con le quali non ho. Andiamo molto d’accordo e ci scambiamo ancora lunghe ...

