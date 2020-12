GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci: «Con Briatore non c’è nessun contratto che dice che io non possa rifarmi una vita» (Di sabato 5 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci Elisabetta non ha firmato nessun “contratto post matrimoniale”. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha risposto ad un interrogativo di Signorini inerente un rumor che da settimane aleggia attorno al rapporto tra la conduttrice e Flavio Briatore, ovvero l’esistenza di un contratto che vieterebbe alla donna, pur essendo divorziata, di legarsi e/o mostrarsi pubblicamente accanto ad un altro uomo. “Assolutamente no, non c’è nessuno contratto, quando questa cosa è già uscita fuori, altre volte, mi ha ferita, ti dico la verità. Non c’è nessun contratto che dice che io non possa rifarmi una ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020)non ha firmatopost matrimoniale”. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, laha risposto ad un interrogativo di Signorini inerente un rumor che da settimane aleggia attorno al rapporto tra la conduttrice e Flavio, ovvero l’esistenza di unche vieterebbe alla donna, pur essendo divorziata, di legarsi e/o mostrarsi pubblicamente accanto ad un altro uomo. “Assolutamente no, non c’è, quando questa cosa è già uscita fuori, altre volte, mi ha ferita, ti dico la verità. Non c’ècheche io nonuna ...

guendaetommy : Oh cielo anche no grazie !!!! #GFVIP #GFVIP5 - FlavioLapi6 : @GF_diretta Patty invece Elisabetta Gregoraci deve stare dentro nella casa del Grande Fratello Vip non deve uscire… - FlavioLapi6 : @GF_diretta Elisabetta Gregoraci devi continuare a stare nella casa del Grande Fratello Vip non devi lasciare per n… - FlavioLapi7 : @GF_diretta Elisabetta Gregoraci devi restare nella casa del Grande Fratello VIP fino al giorno 08 febbraio - supermalaxx : -