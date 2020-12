Franco Astengo Savona 2021 | aprire subito il cantiere di una sinistra ' di unità e progetto' ' di

lecodisavona : Verso le Elezioni: attrezzare la città, il punto di Franco Astengo - laSinistraquot1 : di Franco Astengo -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Astengo

AlbengaCorsara News

Savona | Programmi e coalizioni in prospettiva delle elezioni comunali del 2021: le considerazioni del politologo savonese Franco Astengo.Savona. L’uscita di “Patto per Savona” che vede candidato sindaco Marco Russo incassa un’altra apertura sul fronte della coalizione di centrosinistra, già al lavoro in vista delle prossime elezioni co ...