F1, Sebastian Vettel: “La FP2? Un passo indietro! Domani la Q3 potrebbe essere irraggiungibile” (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuiamo a dirlo volta dopo volta ormai, ma anche oggi Sebastian Vettel ha completato un venerdì davvero complicato con la sua SF1000. Il tedesco, infatti, non è andato oltre la sedicesima posizione al termine delle prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Una giornata nera per la scuderia di Maranello. Charles Leclerc si è fermato subito nel corso della FP2 con il cambio ko, mentre il quattro volte campione del mondo ha provato, spesso invano, a tenere in strada una macchina che appariva come un cavallo imbizzarrito. Nervosa, imprecisa, pessima in uscita di curva, e con un retrotreno instabile. La Rossa, oggi, ha chiuso i due turni con zero certezze e tanto amaro in bocca. La sensazione è che i rivali siano distanti anni luce, e non solo a livello di potenza, quanto a livello ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuiamo a dirlo volta dopo volta ormai, ma anche oggiha completato un venerdì davvero complicato con la sua SF1000. Il tedesco, infatti, non è andato oltre la sedicesima posizione al termine delle prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Una giornata nera per la scuderia di Maranello. Charles Leclerc si è fermato subito nel corso dellacon il cambio ko, mentre il quattro volte campione del mondo ha provato, spesso invano, a tenere in strada una macchina che appariva come un cavallo imbizzarrito. Nervosa, imprecisa, pessima in uscita di curva, e con un retrotreno instabile. La Rossa, oggi, ha chiuso i due turni con zero certezze e tanto amaro in bocca. La sensazione è che i rivali siano distanti anni luce, e non solo a livello di potenza, quanto a livello ...

