Estorsioni sul litorale di Ardea e Pomezia | «Ci penso io | ora non ti daranno più fastidio» | così “l’amico” ci risolve tutti i problemi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La mafia è presente nei cantieri, continua a controllare il territorio e a lanciare segnali inequivocabili”. Questo succede in Sicilia, come conferma il segretario generale della Cgil di Palermo, Enzo Campo, all’indomani degli ennesimi furti e roghi nei cantieri, a dimostrazione che “che il taglieggiamento delle imprese è un fenomeno pressante, che va combattuto giorno per giorno”. E ae dintorni? Anche. Magari non succedei giorni, ma esiste da anni, in maniera subdola e sotterranea. La differenza con la Sicilia? Lì viene ammesso che esiste l’estorsione, qui ancora no. Questo è il territorio in cui le persone sono ancora nella fase della negazione, quella in cui l’estorsore viene visto comeche viene in aiuto per toglierci da guai in cui lui stesso ci ha messo. Leggi anche: Usura a ...