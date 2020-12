Conferenza Conte | interviene Confcommercio Campania | “I negozi di regioni zona rossa restano chiusi”

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - trash_italiano : ?? CONFERENZA DI CONTE ALLE 20.15 ?? - TeresaJordano70 : RT @Ettore572: Giuseppe Conte, diluvio di insulti sui social. Matteo Salvini smaschera il premier: 'Gli italiani hanno capito che è un Pino… - Ettore572 : Giuseppe Conte, diluvio di insulti sui social. Matteo Salvini smaschera il premier: 'Gli italiani hanno capito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Conte

Le parole di Conte sono state mal interpretate da parecchi, soprattutto da parte di alcuni dei negozianti campani in zona rossa. Dopo la conferenza stampa del Premier, infatti, in molti avevano ...Conte ieri in prime time ancora una volta. Ma stavolta non è per parlare di cosa e non “ ci è concesso ” nella sua somma graziosita’, in barba alla Costituzione. Sì, la scusa era di illustrarci il nuo ...